Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин

Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин51 Читати матеріал російською
Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд останніх новин в світі.
Трамп нагримав на журналіста через запитання про Україну
В Іраку спалахнули криваві протести: 7 загиблих, 200 поранених
Трамп порадив дипломатам знайти заміну Байдену
Під час різанини у Фінляндії загинула українська дівчина
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