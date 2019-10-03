Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин

Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд останніх новин в світі.

Трамп нагримав на журналіста через запитання про Україну

В Іраку спалахнули криваві протести: 7 загиблих, 200 поранених

Трамп порадив дипломатам знайти заміну Байдену

Під час різанини у Фінляндії загинула українська дівчина

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