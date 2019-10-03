Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Студія OBOZREVATEL: огляд міжнародних новин

51 Читати матеріал російською

Ведучі Студії OBOZREVATEL Марина Клим та Денис Похила у прямому етері ObozTV зробили огляд останніх новин в світі.

  • Трамп нагримав на журналіста через запитання про Україну

  • В Іраку спалахнули криваві протести: 7 загиблих, 200 поранених

  • Трамп порадив дипломатам знайти заміну Байдену

  • Під час різанини у Фінляндії загинула українська дівчина

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини