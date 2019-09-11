Теракти 11 вересня довго та ретельно планувались: експерт з питань безпеки

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта прокоментував річницю терактів у Сполучених Штатах Америки.

Він заявив, що сьогодні дійсно трагічний день в історії людства. На основі цієї трагедії, на думку експерта, людство побачило, які наслідки може мати прояв тероризму. Шабовта заявив, що акція Алькаїди була дуже ретельно підготовлена та спланована.

Терористи, на думку експерта, зрозуміли, що можуть використовувати своїх громадян, які глибоко інтегровані в американське суспільстві крок за кроком наближались до поставленої мети. Шабовта пояснив, що сісти за штурвал відповідного літака та скерувати його точно у потрібний наземний об'єкт - це дуже непроста робота, яка вимагає довгого часу підготовки.

Він зазначив, що американці дуже уважно ставляться до питання боротьби із тероризмом, і те, що 11 вересня терористам вдалось реалізувати свій план, ще раз наголошує на тому, що проблема тероризму є настільки небезпечною.

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