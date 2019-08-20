Стриптиз від бурлеску відрізняється оголеним тілом

Гімнастка, волонтерка та артистка Надія Васіна в гостях у популярного інфо-панк шоу "Бурчук Live" розповіла про особливості спортивної гімнастики.

Вона зазначила, що цього року святкує 25 років своєї спортивної діяльності. Вона розповіла про складності із переходом на українську мову, оскільки гімнастка навчалась у школі російською, а українська у неї була як іноземна - три рази на тиждень. Зараз спортсменка займається авторським шоу у стилі бурлеск. Артиска пояснила, що бурлеск від стриптизу відрізняється насамперед відсутністю оголеного тіла та присутністю драматургії. За її словами у стриптизі артистка має лише гарно роздягнутися. Васіна зазначила, що її авторські шоу базуються на режисурі. Надія використовує у своїх шоу різноманітні костюми, які підкреслюють драматургію.

Гімнастка також дала кілька цікавих порад та показала вправи для людей, які багато часу проводять у сидячому положенні.

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