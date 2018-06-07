Стрілянина в Миколаєві, смерть Кіри Муратової - новини на ObozTV

У Миколаєві сталася стрілянина, під час якої поранено одну особу. СБУ підтвердила справжність списку з 47 журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у “справі Бабченка”. На Закарпатті 6 днів поспіль блокують проїзд автомобілів. Померла відома українська режисера Кіра Муратова.

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