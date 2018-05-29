Стрілянина у Бельгії, ДТП з українцями в Будапешті – новости на ObozTV

Двоповерховий туристичний автобус із України в'їхав у обмежувач висоти. У Києві невідомий спалив автомобіль помічника нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука Станіслава Коломійця. Палестинські бойовики випустили по Ізраїлю 27 ракет. У бельгійському місті Льєж чоловік відкрив стрілянину на вулиці. Загинули три особи, нападника ліквідовано. "Apple" стала найдорожчою компанією світу за версією "Forbes".

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