Американський ськайдайвер Люк Ейкинс здійснив історичний стрибок без парашута з висоти 7,6 км. Такого раніше ніхто не робив. Люку на момент стрибка було 42 роки. Він вдало приземлився на натягнуту між будівельними кранами сітку на рівні 20го поверху. Як тільки Люк прийшов до тями, він обійняв свою дружину і близьких.

Стрибок без парашута Скріншот з відео

Варто зауважити, що ськайдайвер не мав запасного парашута, і в разі невдачі все могло б закінчитися трагічно.

Стрибок без парашута Скріншот з відео

Разом з Люком стрибок зробила команда підтримки з трьох осіб. Вони страхували його на випадок сильного вітру і стежили за тим, щоб Люк дотримувався правильну траєкторію польоту.

Стрибок без парашута Скріншот з відео

Як тільки спортсмени досягли критичної висоти, вони розкрили свої парашути. Люк продовжив політ до перетину з сіткою.

Швидкість спортсмена на момент приземлення складала 190 км / ч.

Стрибок без парашута Скріншот з відео

Таким чином Люк Ейкинс увійшов до Книги рекордів Гіннеса як перша людина, яка скоїла приземлення з такої висоти без парашута.

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