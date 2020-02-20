Стратегія деокупації Криму та протести в Нових Санжарах: Віталій Безгін

Народний депутат України Віталій Безгін у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи можлива дезинформація українців про коронавірус як замовлення проти прем'єр міністра України Олексій Гончарука.

"Варто розмежовувати те, що трапилось на Львівщині, на тернопільщині та в Нових Санжарах, але в цілому - можливо, оскільки ми розуміємо, що такі "поштовхи" відбуваються із постійною регулярністю", - заявив Безгін.

На його думку, замовниками такого "розхитування" можуть бути олігархічні структури, які вкрай не задоволені демонополізацією в Україні. Він оцінив роботу уряду на "тверду четвірку" і вважає, що незадоволення щодо роботи кабміну в Україні немає.

Віталій Безгін також прокоментував розробку стратегії щодо деокупації Криму, а також висловився із приводу можливої подачі української води на півострів.

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