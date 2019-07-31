Страйк ворожок підтримала профспілка хіромантів: чого ви не знали про професії в Україні

Ворожки, хіроманти та астрологи - все ще знаходяться в офіційному класифікаторі професій в Україні.

Дев'ять років тому Верховна Рада мала шанс не тільки скасувати ці професійні оази забобонів, але й перевести їх у розділ "поза законом". Проте, не так сталося, як гадалося. І хоча масової присутності на телебаченні і друкованих ЗМІ їхньої реклами не помічається, они продовжують практикувати свої "здібності".

В цьому випадку, нас зацікавило, а чи є у ворожок профспілка, та чи отримують якісь преференції астрологи, за ненормований робочий день або шкідливу роботу? Можливо їм десь видають молоко, або вони можуть вийти на пенсію раніше, за встановленого законом віку.

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