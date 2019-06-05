Столиця потребує розширення центру дитячої нейрохірургії — Поворозник

Бути дитячому центру нейрохірургії чи ні? Частина мешканців центру столиці і спільнота лікарів сперечаються з цього приводу. Але мама маленької Аліни знає напевно, що без фахових нейрохірургів її дитину не врятували б.

"Таке відділення обов’язково, бо це здоров’я, це життя наших дітей. Тут рятують дітей. Ми потрапили під гойдалку, у нас була травма серйозна голови, нам зробили операцію; був вдалвлений перелом потиличної частини голови, нам видалили уламки кістки потиличної", — говорить мама Аліни Світлана Сабайдаж.

Для порятунку таких діток департамент охорони здоров’я при КМДА вирішив розширити можливості центру і створити на його базі високоспеціалізований заклад інтенсивного лікування з повноцінним реанімаційним і реабілітаційним відділеннями та відділенням політравми. Але лікарі Дитячої лікарні №7, м’яко кажучи, не схвалюють таку ініціативу.

"Чи потрібно робити в Києві нейрохірургічний центр на базі такої великої структурованої життєдайної лікарні? От в чому питання. Якщо підґрунтям було створення політравми, це повинна бути лікарня з підрозділами хірургічними, ортопедичними, офтальмологічними, педіатричними, щелепно-лицевими відділеннями. Це розумно. Але треба будувати нову лікарню", — зазначила завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця Людмила Яковенко.

Медики 7-ї дитячої лікарні хвилюються, що нейрохірурги частково витиснуть їх з приміщень і обмежать роботу інших відділень. Занепокоєні і мами, які обслуговуються тут за місцем проживання. У КМДА ж пояснюють, що при якісній оптимізації - місця вистачить всім. А головне в центрі столиці, під єдиним дахом, працюватиме мультидисциплінарна команда лікарів

"Мова в першу чергу йде про те, щоб максимально використати ці всі потужності, які сконцентровані в цій лікарні для того, щоб надавати якомога якіснішу допомогу дітям. У нас достатньо унікальна нейрохірургія, якої в місті Києві більше немає і вона на сьогоднішній день захлинається тут, в 20 ліжках, виконуючи близько 500 операційних втручань на рік", — говорить перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Зрозумійте, коли привозять дитину з черепно-мозковою травмою і є пошкодження нирок, печінки, селезінки чи там будь-яких внутрішніх органів, тут спеціалістів на місці немає і ми змушені їх відправляти в політравматологічне відділення", — пояснює головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохірургії Олександр Гончарук.

На папері дві лікарні мали об’єднатись в єдину юридичну особу. На практиці - продовжити нагляд і лікування дітей усіх категорій, включаючи надання медпослуг районної поліклініки, а головне оперативний порятунок дітей з політравмами. Відповідний проект рішення мала би ухвалити київрада. Але Микола Поворозник, столичні депутати і інші політики, які приїхали під стіни медзакладу, запевнили місцевих мешканців, що без обговорення з громадою, жодних рішень прийматись не буде.

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