Столиця дайджет №5 50

Нові карети швидкої допомоги, мости, безпека велосипедистів та сміттєпереробний комплекс в Києві .

КЛИЧКО: КИЇВ ЗАКУПИВ ЩЕ 25 КАРЕТ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

Одна карета швидкої на 10 тисяч мешканців мегаполісу – це вимога Всесвітньої організації охорони здоров’я, яку вдало виконує столична адміністрація. З нагоди Дня медичного працівника мер Києва презентував ще 25 нових спецавто, які вже готові до цілодобового чергування.

Серед нових спецавтомобілів, 4-ри Новенькі реанімобілі з обладнанням, яке дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями.

Також під час презентації автомобілів, на Хрещатику відбувся масштабний флешмоб - "Медики за здоровий спосіб життя". Кожен охочий міг отримати консультацію лікаря, виміряти цукор в крові, вагу, артеріальний тиск, а також навчитись особисто надавати першу медичну допомогу.

ВЕЛОСИПЕДИСТИ ЗА БЕЗПЕКУ НА ДОРОГАХ

У вихідні Київ перетворився на справжнє веломісто. Тисячі велосипедистів зібралися на Софійській площі на традиційний Всеукраінський Велодень. Також велосипедисти привернули увагу до необхідності посилення контролю за швидкістю руху автомобілів, аби попередити і зменшити кількість ДТП із постраждалими велосипедистами.

Організатори акції: Департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації та громадські організації. Свою всебічну підтримку велосипедистам гарантував і мер міста Віталій Кличко, який долучився до акції.

Пізніше колона на чолі з мером з центру столиці рушила в напрямку парку "Муромець" де велосипедисти продовжили фестиваль.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВОСКРЕСЕНСЬКОГО МОСТУ

В Києві триває реконструкція Подольсько-воскресенського мосту. У КМДА обіцяють автівки курсуватимуть новеньким мостом вже на при кінці наступного року. Нині будівництво знаходиться в активній стадії.

Про його зведення почали говорити ще 39 років тому. Але реальне будівництво почали лише 2003го. Втім, за 8 років - гроші на будівництво закінчилися. Десяти кілометровий міст має з'єднати правий берег Києва з Трухановим островом, Воскресенським масивом і Троєщиною. А також врятувати від заторів жителів лівого берега столиці.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШУЛЯВСЬКОГО МОСТУ

Шулявський міст відкриють до кінця року. Нині реконструкція важливої артерії міста в активній фазі. Вже почали споруджувати бетонні конструкції. Вони стануть основою відновленого шляхопроводу.

У Київській мерії кажуть, затримок не буде. Усі металоконструкції до нового мосту придбали в повному обсязі. Поставка здійснюється за графіком.

Першу металеву конструкцію шляхопроводу вже почали збирати. Прогнозують - пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20%.

За словами мера Віталія Кличка, будівництво шляхопроводу ускладнює впритул розташована станція метро "Шулявська". Досі затягується справа зі знесенням частини цеху заводу "Більшовик", на місці якого мають облаштувати один зі з'їздів. Проте обіцяють - до кінця року рух транспорту шляхопроводом - відновлять.

НОВИЙ ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ СМІТТЯ

Столична влада вирішила побудувати новий сміттєпереробний комплекс. Вже підписали меморандум про співпрацю. Кажуть: для киян він буде цілком безпечним.

Проектувати новий завод механіко-біологічної обробки вже почали .

Перероблятиме і сортуватиме він 700 тисяч тонн відходів на рік. Де побудують- поки невідомо. Місто розглядає кілька локацій. У столичній мерії заявляють: поблизу ТЕЦ-6- на Троєщині його не буде.

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