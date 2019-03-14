Сто днів без медичної допомоги: батько українського моряка розповів про стан военноепленних

Батько українського військовополоненого моряка Василя Сороки Віктор Сорока зазначив, що від самого початку в Росії, від людей причетних до кремлівської влади, поза публічним полем, лунали заяви про те, що українських військовополонених моряків до закінчення в Україні виборів не буде. При цьому, за його словами, не уточнювалось, до яких саме виборів.

Він наголосив, що страшним є не те, що українських моряків не відпускають, бо рано чи пізно, за його словами, це має статись, а страшним є те, що трьом важкопораненим хлопцям, протягом 100 днів, не надається відповідна медична допомога.

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