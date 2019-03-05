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''Стіни'' на кордоні з Росією немає: у Держприкордонслужбі пояснили, що відбувається

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Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян зазначив, що проект інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону має довгу і некомфортну назву. Проте, за його словами, називати проект "Стіною" некоректно.

За його словами, мова йде про систему інженерно-технічних, фортифікаційних засобів і найбільш підходячим терміном була би, за його словами, назва "Інтелектуальний кордон".

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