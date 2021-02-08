Стефанішина розповіла про отримання Україною вакцин від коронавірусу

Таша Адамович Відео 15:39, 8.02.2021 Оновлено: 15:45, 8.02.2021

Україна отримає 1 млн доз американської вакцини, яка є надлишковою. Перемовини щодо цього, попередньо, мають завершитися до кінця лютого, заявила в етері "Україна 24" віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина.

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