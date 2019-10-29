Вибух на заводі а Дніпрі міг статись через порушення правил безпеки: речниця поліції

Спікер ДУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська в прямому ефірі ObozTV прокоментувала новини про вибух на заводі в Дніпрі.

"Деталі інциденту будуть з'ясовані в рамках розслідування кримінальної виробництва, яке зараз відкрито за частиною 1 статті 272 КК України - це порушення правил безпеки при виконанні роботи з підвищеною небезпекою", - заявила спікер.

За її словами, зазначена стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років.

"Зараз будуть призначені відповідні експертизи, після яких буде встановлено, що саме сталося на території цього підприємства. Порушення правил безпеки - це і є версія поліції. На даний час повідомлення про підозру ще нікому не вручено", - зазначила вона.

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