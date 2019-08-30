Коли повернуться бранці Кремля, залежить від Франції: військовий експерт

Коли повернуться бранці Кремля, залежить від Франції: військовий експерт65 Читати матеріал російською
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував повернення українців з полону Кремля.
Він заявив, що в переговорну групу входить дуже невелике число людей. І тільки вони детально і оперативно проінформовані про ситуацію.
Мусієнко заявив, що через надмірне бажання, щоб українці швидше повернулися додому, ми часто створюємо дуже багато інформаційного шуму, посилаючись на неперевірені джерела і не уточнюючи інформацію. Через це виникає ситуація з дезінформацією, коли і рідні їдуть, і близькі, а виявляється, що не так все просто.
Він підтвердив, що дійсно є деякі очікування і інформація, що ці переговори знаходяться практично на фінальній стадії. Але не все у переговорному процесі залежить від України.
Мусієнко висловив припущення, що обмін, який все-таки повинен відбутися – можливо, не сьогодні, але у найближчі дні – це результат домовленостей президента Франції і президента Росії. А Україна вже безпосередньо забезпечує технічну сторону.
Найближчим часом міністр закордонних справ Франції планує відвідати Москву і провести ряд зустрічей, зазначив експерт. На його думку, швидше за все, до цього моменту українські громадяни мають повернутися додому. Точна дата його візиту невідома, але це станеться в найближчі дні. Можливо, на початку наступного тижня.
Це дасть Росії можливість сказати Франції, що вони виконують домовленості.
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