Як проблеми з ''Укрзалізницею'' впливають на ринок нафтопродуктів в Україні

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев зазначив, що ризики стосовно зростання цін на ринку нафтопродукції зберігаються.

Вони полягають, за словами експерта, у тому, що якщо трейдерам потрібно відмовитись від російського ресурсу, то вони мають перейти на постачання не трубопровідні, а, наприклад, на залізничні чи морські. А для цього потрібно підписати відповідні угоди з постачальниками, які здійснюють перевезення нафтопродуктів танкерами, і стежити, щоб не було проблем з "Укрзалізницею", яка, на думку Рябцева, лишається найслабшою ланкою у цьому ланцюжку. Вона невчасно подає відповідні локомотивні бригади та локомотивну тягу. Це питання обговорювалось на брифінгу пана Омеляна та пана Геруса, де перший стверджував, що ця проблема буде вирішена, проте, за словами Рябцева, Омелян не має потрібного впливу на політику "Укрзалізниці", відповідно вирішити це питання не зможе.

Якщо зробити резюме сказано, то "все буде добре, якщо з Укрзалізницею все буде добре". А на разі передумов для збільшення цін на нафтопродукти дійсно немає, запевнив Рябцев.

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