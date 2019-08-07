Обстріли триватимуть, поки не розведуть війська: прогнози експерта

Військовий експерт Олег Старіков, прокоментував порушення режиму тиші на Донбасі.

На його думку, це буде повторюватись до тих пір, поки війська будуть бачити один одного у приціл своєї зброї або діставати за допомогою артилерії, мінометів та іншого озброєння. Поки це триватиме, смерті особового складу ЗСУ будуть продовжуватись. Єдине, що потрібно зараз зробити, на думку Старікова, щоб солдати не бачили один одного у приціл.

Він також наголосив, що перемир'я у Станиці Луганській не порушується, і порушуватись не буде. Під час домовленостей про це перемир'я були обговорені питання, пов'язані із контролем та покаранням за порушення перемир'я. Саме це, на думку експерта, є основним.

Він додав, що для того, щоб війська не бачили одне одного, їх потрібно розвести. Цей процес, за словами Старікова, можна вже починати на луганському фронті, а потім переходити до донецького фронту.

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