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Звільнення Кличка суперечить закону: експерт розповів про справжні причини

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Експерт з конституційного права Олександр Москалюк розповів про причини можливого звільнення київського міського голови Віталія Кличка з посади голови КМДА.

На думку Москалюка це питання має виключно фінансове підґрунтя, адже ключове питання в доповненні повноважень голови міського законодавчого органу повноваженнями голови міської виконавчої влади, на думку експерта, - це вплив на бюджет. На думку експерта, особа, яку було обрано, є безпосереднім представником своїх виборців і має, зокрема, впливати і на бюджет міста. Якщо розділити посади в Києві, то кияни будуть відлучені від місцевого самоврядування, що може стати прямим порушенням Конституції.

Експерт також додав, що київський міський голова має всі законні підстави оскаржити подібне рішення у суді.

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