Переговори України і Росії: експерт пояснив роль Медведчука

Експерт з питань міжнародних відносин Валерій Кравченко оцінив роль одного з лідерів "Опозиційної платформи "За життя" Віктора Медведчука в переговорах України і Росії.

"Ми розуміємо, що все, що говорить Медведчук – це позиція Росії. Медведчук – це голос. Можливо, тепер буде трохи простіше зрозуміти, чого Росія хоче. Але з іншого боку, Росії буде ще легше заплутати нас, кидаючи сюди дезінформацію і певні меседжі, які сприятимуть дестабілізації", – зазначив експерт.

За його словами, Медведчук – не "куратор" українського напрямку в Кремлі, а зв'язковий на місці.

"За кураторство боротьба йде. Сурков, наскільки я знаю, вже давно не є куратором по темі України. Там є Козак і саме на нього йде ставка. Також є багато впливових осіб в оточенні Путіна", – зазначив він.

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