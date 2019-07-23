Забруднення річки Рось: еколог заявляє, що інформацію про хімікатах приховують

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що суспільство не має абсолютно точної інформації про кількість і клас отруєних речовин, які потрапили до річки Рось.

За її словами, будь-яка кількість токсичних та отруйних речовин, які потрапляють до водойм, наносить непоправну шкоду для цього об'єкту. Крім того, вона заявила, що не названа кількість речовин, які потрапили до Росі, а також, які саме речовини, еколог наголосила, що не був проведений жорсткий та неупереджений аналіз цієї ситуації.

Вона нагадала, що засоби захисту рослин, при потраплянні у водний об'єкт, призводять до загибелі живих організмів, до осідання цих отруйних речовин на дно, з поступовим вимиванням до нижньої течії.

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