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Переговори з Росією щодо Донбасу: військовий експерт назвав можливі зміни в Нормандські форматі

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Військовий експерт, генерал-лейтенант запасу Дмитро Уманець підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського про формат переговорів по Донбасу.

На його думку, запропонований Зеленським формат із залученням до переговорів у нормандському форматі, із залученням до нього представників найвищого рівня з США та Великобританії. На думку експерта, найкращим варіантом було б залучення до таких переговорів і Китаю, проте, за його словами, про учать Пекіну наразі мова не йде.

Він вважає, що політична досвідченість президента Росії Володимира Путіна може поставити політика-початківця Зеленського у переговорах сам-на-сам у вкрай складне становище.

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Дмитро Уманець
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