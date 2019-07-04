Наступного опалювального сезону українські споживачі газу будуть платити значно більше – експерт

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що влітку традиційно споживається не дуже багато газу. Тому зменшення ціни на газ суттєво не вплине заощадження коштів як приватних споживачів, так і підприємств і зниження собівартості їхньої продукції не відбудеться.

За його словами, якщо говорити про відчутну економію, то зміна ціни на електричну енергію може суттєво вплинути на вартість товарів широкого вжитку.

Він зробив застереження, що наступного опалювального сезону українські споживачі газу будуть платити значно більше, якщо з початком опалювального сезону прив'язка до європейського спекулятивного спотового ринку газу збережеться. Це, за його словами, відбудеться навіть з огляду на ту велику кількість постанов уряду.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся