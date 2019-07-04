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Ринок електроеенергіі неможливо запустити: експерт пояснив, чому утруднений доступ споживача до електромереж

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Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що ринок електроенергії, це не ракета, яку можна запустити: йому не можна наказати запрацювати, натиснувши на якусь кнопку.

За його словами, ринок, це система, яка складається із взаємовідносин мільйонів учасників, що за західною моделлю і розумінням, це складна соціальна система, яка утворюється, зокрема, завдяки вільним цінам. А умови співпраці двох сторін - продавця і покупця - мають бути не тільки економічно обґрунтованими, але й відкритими, зрозумілими і доступними для більшості споживачів.

На сьогодні в Україні, наголосив експерт, маємо складну ситуацію, зокрема за доступністю для споживачів електроенергії, яку підтверджено втручанням Кабміну України у функціонування ринку.

Тому, наголосив експерт, якщо хтось із пересічних учасників, простих громадян не відчує на собі, що ринок електроенергетики не запрацював, то це означає - що він не запрацював для всіх.

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