Пропозиція Зеленського про скасування ''Роттердам+'' не має сенсу: експерт вважає пропозицію президента популізмом

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук зазначив, що відмова від формули "Роттердам+" при формуванні ціни на електроенергію не має сенсу, оскільки з 1 липня вона втратила свою чинність.

На його переконання, такий крок з боку президента має популістичне забарвлення, який здійснено на тлі передвиборчих перегонів до парламенту.

Обговорюємо з експертом, як відіб'ється на ринку електроенергетики нові умови постачання вугілля, чи варто очікувати зміни тарифів на електропостачання, та якими будуть нові можливі реалії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради тест законопроекту, яким пропонується передбачити механізм формування вартості електричної енергії, виробленої на вугільних електростанціях, за принципом врахування реальних обґрунтованих витрат на її виробництво, що має на меті відмову від використання формули "Роттердам +" у постачанні імпортованого вугілля до України.

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