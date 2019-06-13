ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

Продовження мораторію на перевірку бізнесу може обернутися негативними наслідками для економіки України

130Читати матеріал російською

Виконавчий директор Офісу ефективного регулювання Олексій Дорогань, коментуючи необхідність змін у державному регулюванні українського бізнесу, зазначив, що оголошений раніше мораторій на перевірки не міг тривати вічно.

За його словами, це би призвело до закриття доступу українському бізнесу на ринки Євросоюзу, що неминуче б призвело до погіршення торговельного балансу. Разом з втратою грошей, в Україні б не зростала, а навпаки, зменшувалася економіка і виник би ризик інфляції, дефолту, безробіття та решти негативних процесів.

І після закриття російського ринку, єдиним великим ринком, на якому б міг працювати український бізнес, це був ринок Європи.

Проте, за його словами, стара система перевірок, в тому вигляді, якою вона була, не може продовжувати існувати.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Олексій Дорогань
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини