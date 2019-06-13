Продовження мораторію на перевірку бізнесу може обернутися негативними наслідками для економіки України

Виконавчий директор Офісу ефективного регулювання Олексій Дорогань, коментуючи необхідність змін у державному регулюванні українського бізнесу, зазначив, що оголошений раніше мораторій на перевірки не міг тривати вічно.

За його словами, це би призвело до закриття доступу українському бізнесу на ринки Євросоюзу, що неминуче б призвело до погіршення торговельного балансу. Разом з втратою грошей, в Україні б не зростала, а навпаки, зменшувалася економіка і виник би ризик інфляції, дефолту, безробіття та решти негативних процесів.

І після закриття російського ринку, єдиним великим ринком, на якому б міг працювати український бізнес, це був ринок Європи.

Проте, за його словами, стара система перевірок, в тому вигляді, якою вона була, не може продовжувати існувати.

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