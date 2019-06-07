Імпічмент президента: юрист пояснив, почому Зеленський накладе вето

Кандидат юридичних наук Геннадій Дубов передбачає, що президент України Володимир Зеленський може накласти вето на ухвалений закон про тимчасові слідчі комісії парламенту. Президент для такого рішення може скористатись формальною причиною, як порушення регламенту. Враховуючи ті заяви, які лунали з Банкової, посилання саме на ці підстави є найбільш вірогідними.

З іншого боку, підкреслив юрист, Зеленський подав окремий закон про імпічмент. З його боку, наголосив Дубов, було б цілком логічно наполягати, щоб питання про Тимчасові слідчі комісії, в частині імпічменту, був прописаний саме в президентському законі. І це, за його словами, є ще одною підставою для президентського вето.

Загалом, на думку юриста, у Конституції залишаються норми, згідно яких передбачається багатоетапна процедуру імпічменту, яка в підсумку повинна завершуватися підтримкою більш ніж 338 голосів народних депутатів. І інакше, ніж внесенням змін до Конституції, змінити цю ситуацію неможливо.

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