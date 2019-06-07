У червні будуть втрати з обох сторін: військовий розвідник пояснив причини загострення в ООС

Військовий розвідник та волонтер Андрій Римарук зазначив, що історична складова всіх Мінських домовленостей полягає в тому, що пропозиція сісти за стіл переговорів з боку Росії звучить виключно мовою сили. Тому, на його думку, заява президента України Володимира Зеленського про, начебто, втрату контролю над своїми посіпаками на Донбасі за боку Кремля, не відповідає реаліям.

Він підкреслив, що ситуація, яка утворилась навколо населеного пункту Новолуганське, в смузі, що знаходиться у зоні відповідальності батальйону "Азов", який поніс сьогодні вночі втрати, ворог впродовж останніх півтора місяці поніс дуже серйозні втрати. Він також нагадав, що вже не перший рік червень-липень стають періодом найзапекліших подій на Сході. Повністю вкриті листям дерева та чагарники дають можливість диверсійним групам працювати більш інтенсивно.

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