Заяви в Мінську: на фротне чекають активізації диверсантів і снайперів

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай зазначив, що чисельні спроби домовитися з російською стороною про припинення вогню, зазвичай тривали не більш ніж 12-20 годин. Та після провокацій, зокрема і влучання російських снарядів по нашій цивільній інфраструктурі, відкривається вогонь. Він зазначив, що українські воїни ніколи не стріляють першими, а ведеться тільки вогонь у відповідь, коли є безпосередня загроза життю особовому складу.

На його переконання, ті заяви, які прозвучали за останню добу, за результатами переговорів у Мінську, а саме про зняття блокади з окупованих територій і пряма заборона стріляти у разі загрози українським військовим – це здача національних інтересів.

За його словами, Україна зараз сама пропонує накласти на себе обмеження, коли Росія продовжує агресивні дії і дії воєнного характеру, ОБСЄ зафіксувало черговий незаконний перетин технікою РФ кордону, а в ОРДЛО йде роздача паспортів, фактично утворюючи "гуманітарну бомбу".

Всі ці ініціативи, за словами Гая, обговорені з президентом, тому що дипломатичні місії такого рівня, як Мінськ ніколи не відбувається без відома і дозволу президента.

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