Питання залишається відкритим: у Комітеті виборців ще не виключають, що вибори до Ради можуть пройти і в жовтні

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначив, що ухвалення Верховною Радою Виборчого кодексу у другому читанні і вибори цьогорічні до парламенту – це дві різних історії. Крім того, він наголосив на тому, чи будуть ці вибори черговими або позачерговими, то це питання і донині залишається відкритим.

Він висловив переконання, що в разі ухвалення цього Кодексу, вступ в дію його норм буде відтерміновано до 2020 року і не буде стосуватись цьогорічного електорального циклу. За його словами, це є природнім, бо проведення виборів за такою складною системою, як "відкриті списки" за фактичного перебігу передвиборчої кампанії практично неможливо.

Він наголосив, що головним залишається питання, який Україна отримає документ у підсумку: якою буде виборча система та яким буде виборчий бар'єр.

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