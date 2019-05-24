Поради щодо реформи СБУ недоречні: ветеран спецслужби дав оцінку вимогам Євросоюзу

Експерт із питань безпеки, колишній очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський зазначив, що не дивлячись на те, що пропозиції Євросоюзу про необхідність реформування СБУ є доречними, є недопустимим втручання будь-кого ззовні в питання реформування українських спецслужб.

За його словами, рішення має ухвалюватись українською владою і українським народом щодо не реформування, а побудови нової якісної організації, яка буде здатна відповідати тим викликам, які стоять перед Україною.

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