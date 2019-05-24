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Поради щодо реформи СБУ недоречні: ветеран спецслужби дав оцінку вимогам Євросоюзу

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Експерт із питань безпеки, колишній очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський зазначив, що не дивлячись на те, що пропозиції Євросоюзу про необхідність реформування СБУ є доречними, є недопустимим втручання будь-кого ззовні в питання реформування українських спецслужб.

За його словами, рішення має ухвалюватись українською владою і українським народом щодо не реформування, а побудови нової якісної організації, яка буде здатна відповідати тим викликам, які стоять перед Україною.

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