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Програми за участю Зеленського в ефірі в ''день тиші'' – експерт дав роз'яснення

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Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок зазначив, що трансляція в ефірі телеканалу 1+1 програм за участі Володимира Зеленського у "день тиші", складно буде однозначно назвати порушенням законодавства, тому що ми, на його переконання, не побачимо прямої агітації.

За його словами, зрозуміло, що довести агітацію через присутність одного з кандидата в президенти в шоу-програмах, використовуючи виборче законодавство, буде неможливо. Але, він зазначив, що це можна назвати публічною неповагою до закону через те, що це не є чесним методом боротьби.

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Денис Рибачок
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