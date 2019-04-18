Рак будуть вираховувати за ДНК: онколог розповів про нову технологію

Лікар-нейрохірург, онколог Антон Шкіряк зазначив, що одна із сучасних технологій, яка вже зараз використовується, особливо в США, Японії та деяких країнах Європи, це так звана "омікс-технологія", яка, за його словами, фактично є комбінацією декількох наук, які вивчають генетику, білки та метаболізм. Це технологія дозволяє вивчати не тільки ДНК, але й її зв'язки, як відбувається поділ клітини та яка мутація відбувається.

Він пояснив, що таке поєднання різних наук допомагає зрозуміти, як і з чого починається рак, для того, щоб розуміти, як з ним боротися.

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