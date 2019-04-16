Житло і гідні зарпалти: громадська ініціатива запропонувала рішення для уряду

Керівник проекту громадської ініціативи "Громади майбутнього" Олексій Сатов зазначив, що серед великої кількості соціальних проблем, головними є відсутність у громадян України власного житла та гідної оплати праці. За його словами, держава буде не в змозі вирішити ці питання у короткостроковій перспективі.

На його думку, до вирішення цих питань держава має залучати громадські організації та міжнародні інституції. Так, він наголосив, що їхньою громадською ініціативою запропоновані вирішення частини цих питань через самоорганізацію громадян.

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