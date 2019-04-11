Розсадник мікробів: лікар нагадав про літні ''терміни придатності'' продуктів

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв нагадав, що навіть звичайний овочевий салат, який простояв на кухні протягом 2-х годин при температурі 25-30 градусів, після цього має піти не до холодильника або в їжу, а до смітника. Другим рятівним правилом має стати повна і категорична відмова від купівлі продуктів на стихійних ринках.

Ще два правила вже, які надав лікар-інфекціоніст, мають стати більш актуальними для мандрівників. Він зазначив, що варто десять разів зважити на купівлю напоїв або їжі на вулиці та бути уважним до різних укусів комах. Бо, добре, якщо це буде просто укус комара, але який, як нагадав лікар, може переносити різні хвороби. Наприклад - малярію.

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