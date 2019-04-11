МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Сезон кліщів: в Україну йде потепління

64Читати матеріал російською

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв зазначив, що навіть п'ятихвилинний відпочинок на траві під час прогулянки, до прикладу, київським Ботанічним садом, може бути достатньо для того, аби повернутись з прогулянки з "неочікуваним гостем".

Серед великої кількості інфекйцій, які здатні занести в організм людини кліщі, лікар-інфекціоніст окремо відзначив, що "українським" кліщам більш властиві хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) та набагато менше, фактично поодинокі випадки - кліщовий енцефаліт.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Юрій Жигарєв

Новини

Всі новини