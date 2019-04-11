Сезон кліщів: в Україну йде потепління

Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарєв зазначив, що навіть п'ятихвилинний відпочинок на траві під час прогулянки, до прикладу, київським Ботанічним садом, може бути достатньо для того, аби повернутись з прогулянки з "неочікуваним гостем".

Серед великої кількості інфекйцій, які здатні занести в організм людини кліщі, лікар-інфекціоніст окремо відзначив, що "українським" кліщам більш властиві хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) та набагато менше, фактично поодинокі випадки - кліщовий енцефаліт.

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