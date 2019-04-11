Хвороба Паркінсона: лікар назвала групи ризику

Лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова зазначила, що у світі зростання кількості хворих на неврологічні захворювання, зокрема хворобу Паркінсона, день боротьби з якою відзначається сьогодні, 11 квітня, останнім часом стрімко зростає. Хвороба Парнісона, за швидкістю зростання, йде на другом місті після хвороби Альцгеймера. За її словами, з 1990 року кількість захворювань на Паркінсона збільшилась майже удвічі.

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