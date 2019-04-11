Автострахування: зростання вартості при явних плюсах для водіїв

Автоюрист Денис Конюшко зазначив, що в разі ухвалення Верховною Радою нових правил страхування, законопроект яких внесено до розгляду парламенту, вартість полісу обов'язкового страхування цивільної відповідальності виросте, проте принесе багато користі водіям.

За його словами, ці правила містять три головні зміни: зникне абсурдне, на його думку, визначення "зносу транспортного засобу", франшиза і виплати відшкодування за страховиків-банкрутів. До того ж, з зростанням вартості полісу має вирости і вартість страхового відшкодування.

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