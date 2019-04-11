Горе-водіїв випускають автошколи, але права видає МВС: Автоюрист закликав розділити відповідальність

Автоюрист Денис Конюшко зазначив, що говорячи про відповідальність автошкіл, які готують майбутніх водіїв, залишається поза увагою відповідальність структурних підрозділів МВС, які приймають фінальний іспит і видають посвідчення водія. Він наголосив, що людина, яка отримала це посвідчення, отримала від державних органів право на керування транспортними засобами.

Він вважає, що санкції до автошкіл мають відбуватись тоді, коли є певні статистичні показники серед випускників певної автошколи, які не склали іспити в центрах МВС на право керування авто. Великий відсоток провалених іспитів, на його думку, може бути свідченням того, що ця автошкола не виконує свої функції.

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