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Автошколу в Харкові, де навчалась Зайцева, можуть закрити вже сьогодні

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Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій зазначив, що слідство встановило факти порушення автошколою, в якій навчалась винуватиця харківського ДТП Олена Зайцева, чинних вимог до навчальних закладів. Сьогодні, за його словами, на державній акредитаційній комісії буде розглянуто питання цієї автошколи. Криклій не певен, що в тій автошколі усунули ці недоліки, тому не виключає, що її діяльність буде призупинено, але не за рішенням поліції, а за рішенням акредитаційної комісії.

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