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''Фінансові піраміди'' сьогодні: вказано на спільні риси, що дозволяють не потрапити на їхній ''гачок''

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Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко зазначив, що визначити чергову "фінансову піраміду", за його спостереженнями, дуже просто: свої шахрайські дії вони прикривають агресивною рекламою та обіцянками надприбутків. За його словами, громадяни мають поставити собі питання, чи можливий реальний і прозорий такий заробіток, який більший за банківські депозити і гарантовані виплати за державними облігаціями позики.

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