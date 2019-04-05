Накопичувальна пенсія: експерт розповіла, коли пенсіонерам чекати добавки

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідія Ткаченко зазначила, що розроблений законопроектом про накопичувальну пенсію, передбачено встановлення досить гнучкого терміну запровадження системи. За її словами, після того, як він пройде всі процедури, передбачено два роки для будівництва і впровадження цілої системи та вирішення оргпитань.

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