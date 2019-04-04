Зарахування до 1 класу школи: в міносвіти нагадали про процедуру

Зарахування до 1 класу школи: в міносвіти нагадали про процедуру170Читати матеріал російською
Керівник експертної групи з питань державно-громадського управління освітою директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Володимир Божинський зазначив, що назвати кількість українських дітей, які цього року підуть до 1 класу складно, оскільки до кінця не зрозуміло, скільки 6-річних підуть до школи, а скільки залишаться в класах дошкільної освіти або на сімейному вихованні.
Але певна статистична інформація, за його словами, дозволяє говорити, що першокласників буде в межах 400-430 тисяч.
Процедура і перелік документів, потрібних до зарахування, залишилися незмінними; це заява, медична довідка встановленої форми 086, копія свідоцтва про народження дитини. Подання всіх інших документів відбувається на розсуд батьків добровільно.
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