Зеленському потрібно ''йти на поле'' свого конкурента - шеф-редактор сайту ''Обозреватель''

Шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар вважає, що для перемоги на виборах Володимиру Зеленському потрібно створити свій дуже простий меседж, наприклад, дати відповідь на питання "Чому люди мають бути раді президентству цього кандидата через п'ять років?"

Шеф-редактор "Обозревателя" переконаний, що Зеленський-кандидат повинен зачепити виборця емоційно та сказати щось таке, аби зацікавити не тільки молодь, а а тих виборців, які голосували за інших кандидатів.

Він переконаний, що мобілізація молоді, це непростий шлях, якого можна досягнути, склавши довірливі стосунки, а це, за його словами, справа не 2-3 тижнів.

Орест Сохар наголосив, що не всі б люди хотіли голосувати за політика без досвіду, тому й градус недовіри в його перемогу дуже високий. Тому, на його думку, Зеленському потрібно "йти на поле" свого конкурента і почати висміювати сучасних українських політиків.

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