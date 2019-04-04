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Телебачення для шоу, інтернет - для новин: шеф-редактор ''Обозревателя'' дав прогноз по майбутньому медіа

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Шеф-редактор інтернет-видання "Обозреватель" Орест Сохар наголосив, що денна аудиторія новин в інтернеті, зокрема сайту "Обозреватель", значно більша за аудиторію новин топових телеканалів у прайм-тайм. Тих людей, які мали контакт з цим випуском на 20-30%% менша.

Називаючи конкретні цифри, він зазначив, що щоденна аудиторія сайту "Обозреватель" знаходиться на позначці 2 млн, а середній праймовий телеканал, в середньому дивляться, навіть протягом 10-20 секунд, близько 1,5 млн глядачів. Але цифра тих, хто передивляється весь випуск новин на ТВ, буде ще меншою - 300-400 тисяч глядачів.

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