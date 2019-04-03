Фальсифікації на Донбасі: в нацполіціі розкрили подробиці

Речниця нацполіції в Донецькій області Іванна Ященко зазначила, що у Мангушському районі розпочато одразу два кримінальних провадження. Події, що схожі між собою, відбулися у різних населених пунктах. Члени територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про порушення виборчого процесу; за їхніми словами дані передані до ЦВК про розподіл голосів між кандидатами у президенти України не співпадали із інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. Різниця на користь одного з кандидатів, згідно з цим аналізом, була збільшена у 9 разів.

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