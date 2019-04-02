''Пакунок малюка'': хто наживається на махінаціях з соцдопомогою

Адвокат, голова Центру сімейно-правових досліджень Олег Простибоженко зауважив, що на його переконання, там де відбуваються державні закупівлі, завжди будуть можливості для махінацій; знайдуться особи, які припишуть щось зайве або продадуть дорожче.

За його словами, на відміну від споживчого ринку, де на велику кількість надається суттєва знижка, державні органи, прикриваючись тендерними процедурами, за великі обсяги товару платить іноді дорожче роздрібної ціни.

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