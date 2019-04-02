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Пожежа в будівлі офісного центру в Києві: що сталося

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Речниця ДСНС в Києві Світлана Водолага повідомила, що інформація про пожежу надійшла о 9.15. Рятувальниками було встановлено, що пожежа виникла у 5-поверховій офісної будівлі, де проводились ремонтні роботи.

За її словами, на першому поверсі будівлі зберігався пінопласт для утеплення будівлі, який, швидше за все, і зайнявся.

Вона наголосила, що під час виникнення пожежі в будівлі нікого не було. Причини надзвичайної події – з`ясовуються.

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