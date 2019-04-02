Передвиборна істерія в Україні на руку Росії: політичний експерт

Політичний та воєнний експерт Юрій Кочевенко зазначив, що було б дивно, якби Росія не скористалася з українських виборів, коли підвищується суспільний градус, який вводить людей у специфічний психоемоційний стан. Це, за його словами, ми можемо зараз спостерігати.

Він наголосив, що та драматизація ситуації, яку ми бачимо у соцмережах, у заявах деяких політиків, які доходять до істерики, немає під собою жодних підстав; нічого кардинально не зміниться. При Зеленському-президенті, за його словами, "небо не впаде на землю".

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