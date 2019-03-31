Позитивного результату в силовому звільнені Донбасу – немає: Тука розповів про два варіанти

Позитивного результату в силовому звільнені Донбасу – немає: Тука розповів про два варіанти70Читати матеріал російською
Заступник Міністра з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що у воєнного або - силового звільнення Донбасу є два варіанти. Перший це блокада та витискання. Але, за його словами, Росія не буде спокійно спостерігати за діями українських військових, про що, як він наголосив, свідчать результати у Іловайську та Дебальцевому.
Другим є "варіант Алєппо", але розглядати тотальне знищення українських міст, за його словами, то повна нісенітниця.
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