Справа Гандзюк: підозрювані шукають нових політичних покровителів

Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний зазначив, що президент України Петро Порошенко і далі тримається за головних підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк - голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, члени команди Горєєва на місцях вже переходять до політичних таборів конкурентів Порошенка, проте, президент продовжує триматись за них.

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